"Милан" продолжает переговоры с "Локомотивом" по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. Во время очередного раунда миланцы предложили российской команде швейцарца Рикардо Родригеса.
За счёт этой сделки "Милан" намерен снизить трансферную стоимость футболиста. "Локомотив" ранее получил предложение по обмену на Диего Ласкальта, но отклонил его, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Швейцарец после выступлений за "Сьон" провёл шесть сезонов в "Вольфсбурге".
В 2017 году подписал контракт с "Миланом", где провёл два полноценных сезона. В последнем отыграл всего пять матчей в составе росснери, а затем ушёл в аренду в ПСВ.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.