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"Милан" предлагает "Локомотиву" швейцарца за Миранчука

Спорт » Командные виды » Футбол

"Милан" продолжает переговоры с "Локомотивом" по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. Во время очередного раунда миланцы предложили российской команде швейцарца Рикардо Родригеса.

За счёт этой сделки "Милан" намерен снизить трансферную стоимость футболиста. "Локомотив" ранее получил предложение по обмену на Диего Ласкальта, но отклонил его, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Рикардо Родригес

Швейцарец после выступлений за "Сьон" провёл шесть сезонов в "Вольфсбурге". 

В 2017 году подписал контракт с "Миланом", где провёл два полноценных сезона. В последнем отыграл всего пять матчей в составе росснери, а затем ушёл в аренду в ПСВ.

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