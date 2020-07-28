В августе в Севастополе стартует Кубок главкома ВМФ по регби

С 5 по 7 августа в Севастополе пройдёт первый Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7.

В турнире примут участие команды всех флотов Российской Федерации и сборная Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Напомним, что в прошлом году здесь впервые состоялся аналогичный турнир, получивший ошеломляющий успех среди местных жителей.

В этом году финальный день турнира и церемония награждения состоятся 7 августа на стадионе СОК "Севастополь". Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу, для детей проведут турнир по бесконтактному регби. Также в этот день среди болельщиков пройдёт розыгрыш призов от партнёров Кубка.

После финального свистка команды выйдут на поле для церемонии награждения, которую проведут лично Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и Президент Фонда развития регби в Вооружённых Силах Алексей Митрюшин.

Продажа билетов осуществляется при помощи онлайн-сервиса Kassa24. sevastopol.kassa24.ru/event/kubok-glavnokomanduusego-voenno-morskim-flotom-po-regbi-7-0