Росс Браун заявил, что в "Формуле-1" может появиться российская команда

Директор "Формулы-1" Росс Браун рассказал о возможном участии российской команды в гоночной серии. По его словам, сейчас такой необходимости нет, но боссы "Формулы" открыты к переговорам.

В серии с 2022 года начнут действовать новые правила, поэтому при определенном объеме инвестиций россияне могут зайти в "Королевские гонки".

"У нас отличная стартовая решетка с десятью яркими командами, и нет необходимости увеличивать это число. Однако новый экономический климат в "Формуле-1", бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными. Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности", — приводит ТАСС слова Брауна.

Ранее в "Формуле-1" выступала команда "Маруся". За три сезона пилоты болидов с российской лицензией набрали два очка.