"Зенит" ведёт переговоры по трансферу полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Стороны находятся на последней стадии перед подписанием контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее "Зенит" подписал хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. В клубе надеются усилиться под Лигу чемпионов.
Российский полузащитник играет за Испанию с начала карьеры. Он выступал за такие команды:
В составе сборной России Черышев провёл 25 матчей, в которых забил 11 мячей.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.