"Зенит" ведёт переговоры по переходу Черышева

"Зенит" ведёт переговоры по трансферу полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Стороны находятся на последней стадии перед подписанием контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее "Зенит" подписал хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. В клубе надеются усилиться под Лигу чемпионов.

Карьера Черышева

Российский полузащитник играет за Испанию с начала карьеры. Он выступал за такие команды:

"Реал" — шесть матчей;

"Севилья" — пять матчей;

"Вильярреал" — 90 матчей (11 голов);

"Валенсия" — 80 матчей (10 голов).

В составе сборной России Черышев провёл 25 матчей, в которых забил 11 мячей.