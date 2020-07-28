Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ранее информатор WADA заявил, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио.

"Это позиция Родченкова, и он ее заявляет. На нас сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всем мировом медиапространстве. Напомню, что избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты. Если меня сместят с должности, то произойдет следующее: организация лишится статуса соответствия. Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал именно Григорий", - приводит Sport24 слова Гануса.