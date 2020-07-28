"Зенит" интересуется Хавьером Пасторе

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе покинет команду в летнее трансферное окно. В его услугах не заинтересован главный тренер Паулу Фонсека, сообщает Il Messaggero.

Аргентинец имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть предложения от клубов из Саудовской Аравии и "Зенита". У футболиста высокие финансовые запросы, но питерский клуб готов их выполнить.

Сам Пасторе ранее не хотел переезжать в Россию. Он перешёл в "Рому" в 2018 году. 31-летний футболист в этом сезоне провёл 11 матчей в составе команды.

Карьера Пасторе

Аргентинец ранее выступал за "ПСЖ". В составе парижан он провёл семь сезонов и отыграл за клуб 265 матчей.