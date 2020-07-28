Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию дочери. Девочку назвали Каталиной, спортсменку поздравили все звезды фигурного катания.
Отец ребёнка 22-летней спортсменки — фигурист Владислав Тарасенко. Они вместе занимались у тренера Этери Тутберидзе.
"Поздравляю, Юлечка", — написала Виктория Синицина.
"Счастье", — оставила комментарий Яна Рудковская.
"Это невероятно, бесподобно, замечательно! Искренне рада за вас!" — пишет Екатерина Боброва.
Также поздравили фигуристку Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Бетина Попова, Татьяна Тотьмянина, Светлана Ромашина, Эшли Вагнер, Александр Жулин, Камила Валиева, Алена Савченко, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Алиев, Максим Ковтун и другие.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.