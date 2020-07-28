Звезды фигурного катания поздравили Липницкую

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию дочери. Девочку назвали Каталиной, спортсменку поздравили все звезды фигурного катания.

Отец ребёнка 22-летней спортсменки — фигурист Владислав Тарасенко. Они вместе занимались у тренера Этери Тутберидзе.

"Поздравляю, Юлечка", — написала Виктория Синицина. "Счастье", — оставила комментарий Яна Рудковская. "Это невероятно, бесподобно, замечательно! Искренне рада за вас!" — пишет Екатерина Боброва.

Также поздравили фигуристку Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Бетина Попова, Татьяна Тотьмянина, Светлана Ромашина, Эшли Вагнер, Александр Жулин, Камила Валиева, Алена Савченко, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Алиев, Максим Ковтун и другие.