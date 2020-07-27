Президент "Динамо" отреагировал на уход Луческу из клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не смог прокомментировать информацию об уходе Мирчи Луческу из клуба. Ранее румынские СМИ сообщили о том, что 75-летний специалист принял решение не тренировать киевлян из-за позиции фанатов.

Суркис заявил, что у него нет информации об уходе Луческу.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", — приводит "СЭ" слова Суркиса.

Луческу ранее тренировал "Шахтёр". Фанаты киевской команды выступили против румына в составе бело-голубых.