Луческу ушёл из киевского "Динамо" спустя четыре дня после назначения

Ведущее спортивное издание Румынии GSP сообщило об уходе Мирчи Луческу из киевского "Динамо". Специалист объяснил своё решение тем, что его не приняли ультрас украинской команды.

Луческу объявил об уходе через румынскую прессу. GSP опубликовал заявление румынского специалиста. Тренер поблагодарил семью Суркисов за оказанное доверие, но отказался от работы.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" Киев. Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активно работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде", — говорится в заявлении румына.

Кроме того, Луческу заявил, что никогда не боялся вызовов и уже работал с принципиальными соперниками — "Галатасараем" и "Бешикташем" или бухарестскими "Динамо" и "Рапидом".

"Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Это доказывают мои переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид". Все было честно, меня встречали с надеждой и распростертыми объятиями, и мне удалось выиграть титулы в этих клубах. Я не могу принять фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на котором она должна быть, исходя из традиций и истории этого клуба", — заявил Луческу.

Также Луческу отметил, что не хотел заработать денег по контракту с динамовским клубом, а желал вернуться в украинский футбол.