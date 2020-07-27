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Луческу ушёл из киевского "Динамо" спустя четыре дня после назначения

Спорт » Командные виды » Футбол

Ведущее спортивное издание Румынии GSP сообщило об уходе Мирчи Луческу из киевского "Динамо". Специалист объяснил своё решение тем, что его не приняли ультрас украинской команды.

Луческу объявил об уходе через румынскую прессу. GSP опубликовал заявление румынского специалиста. Тренер поблагодарил семью Суркисов за оказанное доверие, но отказался от работы.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" Киев. Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активно работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде", — говорится в заявлении румына.

Кроме того, Луческу заявил, что никогда не боялся вызовов и уже работал с принципиальными соперниками — "Галатасараем" и "Бешикташем" или бухарестскими "Динамо" и "Рапидом".

"Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Это доказывают мои переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид". Все было честно, меня встречали с надеждой и распростертыми объятиями, и мне удалось выиграть титулы в этих клубах.

Я не могу принять фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на котором она должна быть, исходя из традиций и истории этого клуба", — заявил Луческу.

Также Луческу отметил, что не хотел заработать денег по контракту с динамовским клубом, а желал вернуться в украинский футбол.

"Мой приход в "Динамо" Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных. Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает", — говорится в письме.

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