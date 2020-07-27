"Зенит" подписал контракт с защитником "Ливерпуля" Ловреном

Защитник сборной Хорватии и "Ливерпуля" Деян Ловрен пополнил состав "Зенита". Между футболистом и питерским клубом заключено соглашение на три года, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Другие детали сделки официально не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что на покупку Ловрена "Зенит" потратит около 12 млн евро.

Деян Ловрен

Ловрен — серебряный призер чемпионата мира-2018. В составе сборной Хорватии он провёл 57 матчей. По оценке transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн евро.