Российский фигурист рассказал о 98 баллах на ЕГЭ

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о сдаче единого государственного экзамена. Спортсмен сдал ЕГЭ по русскому языку на 98 баллов.

По словам Гуменника, он допустил только одну ошибку и потерял два балла.

"У меня всего одна ошибка. Я написал "Юго-Восточная Азия" маленькими буквами, так что все справедливо. Обидно за то, что я мог написать просто про путешествия и не уточнять про Азию — тогда было бы 100 баллов. И все-таки радость от хорошего результата перекрыла мою досаду", — рассказал Гуменник в интервью Sports. ru.

Петр Гуменник

Россиянин выступал на юниорском уровне. За два сезона он выиграл несколько гран-при.

В Финале серии в 2019 году он занял второе место. На юниорском чемпионате мира Гуменник стал бронзовым призером.