Иванович договорился о переходе в "Эвертон"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вернётся в чемпионат Англии. Футболист договорился о переходе в "Эвертон", сообщает сербский сайт novosti.rs.

1 августа Иванович станет свободным агентом. С февраля 2017 года футболист провёл в составе питерской команды 125 матчей, забив 12 мячей.

До этого на протяжении девяти лет Иванович выступал в составе "Челси". Вместе с лондонцами сербский футболист стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, серб завоевал Кубок, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.