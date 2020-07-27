Шпионский детектив: Родченков раскрыл схему махинаций с допингом в Сочи

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, как была организована работа по подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Версия беглого информатора WADA похожа на шпионский детектив.

ФСБ вскрывала допинг-пробы

Родченков в интервью ВВС рассказал о том, почему на пробирках с анализами нет видимых повреждений. Об этом ему рассказал сотрудник ФСБ Евгений Блохин.

По словам Родченкова, ФСБ удаляла все царапины на пробирках, а крышку меняла на новую. Информатор WADA утверждает, что отдавал Блохину "грязные" пробы, а взамен получал "чистые".

Сантехник ФСБ

Родченков и его помощники передавили "грязные" пробы через дыру в стене, которая была замаскирована под розетку. За стеной анализы принимал Блохин, который был замаскирован под сантехника. Сотрудник ФСБ относил пробирки в секретную лаборатрию в соседнем здании.

Допинг у иностранцев

Также по сообщению Родченкова власти России не только защищали своих спортсменов от "грязных" допинг-проб, но и хотели насолить иностранцам. Так, жертвой "системы" стала немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штелле, в пробе которой нашли запрещённое вещество.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что ВВС выпустило интервью с человеком, представившимся Родченковым. Он был облачен в довольно странный наряд, скрывающий лицо. Ранее появилась информация о том, что информатор WADA сделал пластическую операцию.