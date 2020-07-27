Губерниев отреагировал на заявление Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к беглому информатору WADA Григорию Родченкову. Ранее на телеканале ВВС вышло интервью с человеком, который представился бывшим главой РУСАДА.

Родченков заявил, что допинговые нарушения были ещё во время Олимпиады в Сеуле и на последующих турнирах. Губерниев отреагировал на такое заявление достаточно жестко.