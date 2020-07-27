Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к беглому информатору WADA Григорию Родченкову. Ранее на телеканале ВВС вышло интервью с человеком, который представился бывшим главой РУСАДА.
Родченков заявил, что допинговые нарушения были ещё во время Олимпиады в Сеуле и на последующих турнирах. Губерниев отреагировал на такое заявление достаточно жестко.
"Родченков еще товарищу Сталину не рекомендовал ехать на Олимпиаду 1948! Врун и козел! Все это г…, видимо, не Родченков пишет! Любители спорта со стажем, простые любители прекрасно знают разницу между международными соревнованиями и причину нашего бойкота Лос-Анджелеса-1984! А профессионалы знают, что говорили тогда спортсменам и тренерам чинуши от спорта и политики! Родченков или кто там за него — врет!!!" — написал Губерниев в Telegram.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.