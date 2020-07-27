Из московского "Динамо" ушли семеро футболистов

Московское "Динамо" объявило об уходе семерых футболистов из команды. У всех 31 июля закончились контракты. Новые соглашения с игроками не будут подписаны.

Покидают московский клуб:

Роман Нойштедтер;

Артур Юсупов;

Оскар Хильемарк;

Кирилл Панченко;

Владимир Рыков;

Жоаозиньо;

Антон Соснин.

Московское "Динамо" в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы. Клуб поблагодарил всех футболистов за проведенное время.