Московское "Динамо" объявило об уходе семерых футболистов из команды. У всех 31 июля закончились контракты. Новые соглашения с игроками не будут подписаны.
Покидают московский клуб:
Московское "Динамо" в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы. Клуб поблагодарил всех футболистов за проведенное время.
"Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений", — говорится в сообщении бело-голубых.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.