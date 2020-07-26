Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения Магомеду Исмаилову предложил ему провести реванш.

"Больше я не хочу драться в тяжах. Сейчас я вешу 93,8 кг. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Саша сказал: "Че, реваншнем?". Я сказал: "Если ты пожелаешь, пусть это случится". Я полгода провел в очень тяжелом и строгом режиме. И не имеет значения, выиграл я или проиграл, — моя супруга сейчас скорее всего плачет. Надо успокаивать. Хочу увидеть родных, родителей, потому что я в эти полгода не уделял им внимания. Пока был в Дагестане, я не заехал ни к кому, хотя у меня там куча родных. Вы видите меня сейчас позитивным, добрым. Но во время подготовки я такой говнюк редкостный! Спасибо всем, кто верил в меня. А кто не верил в меня — теперь будут верить!", — рассказал Исмаилов.