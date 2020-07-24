Чемпионат Англии по футболу начнётся 12 сентября

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила официальную дату начала нового сезона. Первый матч будет сыгран 12 сентября, последний — 23 мая 2021 года.

Прерванный в марте из-за пандемии сезон завершится в ближайшие выходные. Чемпионом Англии в этом году стал "Ливерпуль".

В Лигу чемпионов, кроме "красных", вышел "Манчестер Сити". За оставшиеся две путёвки в последнем туре проведут борьбу "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Лестер".