"Формула-1" отменила этапы в Северной и Южной Америке

Гоночная серия "Формула-1" объявила об отмене ряда этапов. Из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году не состоятся этапы в Бразилии, США, Мексике и Канаде, сообщает пресс-служба автогонок.

"Формула-1" приняла решение из-за "изменчивой природы продолжающейся пандемии, локальных ограничений и необходимости обеспечивать безопасность".

На данный момент подтверждены 13 этапов "Формулы-1" в сезоне-2020: