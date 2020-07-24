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"Формула-1" отменила этапы в Северной и Южной Америке

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Гоночная серия "Формула-1" объявила об отмене ряда этапов. Из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году не состоятся этапы в Бразилии, США, Мексике и Канаде, сообщает пресс-служба автогонок.

"Формула-1" приняла решение из-за "изменчивой природы продолжающейся пандемии, локальных ограничений и необходимости обеспечивать безопасность".

На данный момент подтверждены 13 этапов "Формулы-1" в сезоне-2020:

  • "Гран-при Австрии" (победил Валттери Боттас);
  • "Гран-при Штирии" (победил Льюис Хэмилтон);
  • "Гран-при Венгрии" (победил Льюис Хэмилтон);
  • "Гран-при Великобритании";
  • "Гран-при Великобритании" (второй этап);
  • "Гран-при Испании";
  • "Гран-при Бельгии";
  • "Гран-при Италии";
  • "Гран-при Тосканы";
  • "Гран-при России";
  • "Гран-при Германии";
  • "Гран-при Португалии";
  • "Гран-при Эмилии-Романьи".
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