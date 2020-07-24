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Дзюба рассказал о перспективах Роналду и Месси в чемпионате России

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба ответил на вопрос, что получилось бы у Лионеля Месси и Криштиану Роналду в России. Форвард считает, что оба забили бы не более 20 голов за сезон.

Сам Дзюба наряду с Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром РПЛ. Форвард "Зенита" забил 17 голов.

"17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом", — приводит "Матч ТВ" слова Дзюбы.

По мнению футболиста, к такому результату привели бы особенности российского чемпионата. Дзюба заявил, что Месси не справился бы с условиями, например, в Оренбурге.

"Приехал бы Месси в Оренбург, вышел на искусственный газончик часа в два дня при "плюс 40". Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему", — заявил Дзюба.

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