Дзюба рассказал о перспективах Роналду и Месси в чемпионате России

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба ответил на вопрос, что получилось бы у Лионеля Месси и Криштиану Роналду в России. Форвард считает, что оба забили бы не более 20 голов за сезон.

Сам Дзюба наряду с Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром РПЛ. Форвард "Зенита" забил 17 голов.

"17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом", — приводит "Матч ТВ" слова Дзюбы.

По мнению футболиста, к такому результату привели бы особенности российского чемпионата. Дзюба заявил, что Месси не справился бы с условиями, например, в Оренбурге.