Исмаилов сравнил себя с Макгрегором

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, что общего между ним и ирландцем Конором Макгрегором. По словам Маги, они схожи тем, что стараются создать ажиотаж перед поединками.

"Сходство с Макгрегором? В желании раскручивать поединки — да. Мы хотим создать ажиотаж вокруг мероприятия, сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше людей", — приводит RT слова Исмаилова.

Вместе с тем Исмаилов нашел и различия с Макгрегором. Российский боец заявил, что для него недопустимо оскорблять соперников.

"Но мы с Макгрегором во многом отличаемся. Возможно, Конор — хороший парень, но он ничем не брезговал, добиваясь своих целей. Для него главное — шоу, пусть оно построено и на оскорблениях. Но я иного мнения", — рассказал Мага.

Исмаилов 24 июля проведет бой против Александра Емельяненко. Поединок состоится в Сочи в рамках промоушена АСА.