"Барселона" планирует масштабную трансферную кампанию летом. Так, покинуть команду могут сразу 12 футболистов.
В их услугах не нуждается главный тренер команды Энрике Сетьен. Кроме того, клуб надеется на то, что уход футболистов разгрузит зарплатную ведомость и позволит сохранить средства, сообщает Marca.
Отметим, среди игроков есть довольно дорогие футболисты. Усмана Дембеле "Барса" купила за 105 млн евро, Филипе Коутинью — за 120
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