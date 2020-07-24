"Барселона" устроит распродажу и отпустит 12 игроков

"Барселона" планирует масштабную трансферную кампанию летом. Так, покинуть команду могут сразу 12 футболистов.

В их услугах не нуждается главный тренер команды Энрике Сетьен. Кроме того, клуб надеется на то, что уход футболистов разгрузит зарплатную ведомость и позволит сохранить средства, сообщает Marca.

Отметим, среди игроков есть довольно дорогие футболисты. Усмана Дембеле "Барса" купила за 105 млн евро, Филипе Коутинью — за 120

Футболисты "Барселоны" на трансфер