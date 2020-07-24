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"Барселона" устроит распродажу и отпустит 12 игроков

Спорт » Командные виды » Футбол

"Барселона" планирует масштабную трансферную кампанию летом. Так, покинуть команду могут сразу 12 футболистов.

В их услугах не нуждается главный тренер команды Энрике Сетьен. Кроме того, клуб надеется на то, что уход футболистов разгрузит зарплатную ведомость и позволит сохранить средства, сообщает Marca.

Отметим, среди игроков есть довольно дорогие футболисты. Усмана Дембеле "Барса" купила за 105 млн евро, Филипе Коутинью — за 120

Футболисты "Барселоны" на трансфер

  • вратарь Нето;
  • защитник Нелсон Семеду;
  • защитник Самуэль Юмтити;
  • защитник Хуниор Фирпо;
  • защитник Жан-Клер Тодибо (в аренде);
  • полузащитники Иван Ракитич;
  • полузащитник Артуро Видаль;
  • полузащитник Карлес Аленья (в аренде);
  • полузащитник Рафинья Алькантара (в аренде);
  • полузащитник Филипе Коутинью (в аренде);
  • нападающий Мартин Брайтвайт;
  • нападающий Усман Дембеле.
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