Футбольный клуб "Урожай" переименован в "Кубань"

Футбольный клуб "Урожай" решением исполкома РФС переименован в "Кубань". Истек двухлетний срок после того, как предыдущее юридическое лицо "Кубани" утратило профессиональный статус.

"Разрешить ООО "Футбольный клуб "Урожай" (г. Краснодар) изменить наименование на ООО "Профессиональный футбольный клуб "Кубань" без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО "Футбольный клуб "Кубань", - говорится в сообщении РФС.

"Кубань" существовала с 1928 по 2018 год. После ликвидации клуба с 90-летней историей из-за долгов в Краснодаре был организован "Урожай". В декабре 2019 года клуб получил право от арбитражного управляющего использовать название "Кубань", а сегодня оно было оформлено официально.

Новая "Кубань" начнет сезон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В прошлом сезоне "Урожай" занял 11-е место в зоне "Юг".