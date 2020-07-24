"Зенит" купит защитника "Ливерпуля" Ловрена за 12 млн

"Зенит" и "Ливерпуль" договорились о трансфере защитника Деяна Ловрена. Питерцы заплатят за хорвата 12 млн евро (10,9 млн фунтов стерлингов), сообщает The Times.

Сделка будет завершена после того, как "Ливерпуль" проведёт последний матч в сезоне — в воскресенье состоится игра против "Ньюкасла". Детали контракта Ловрена не разглашаются.

Деян Ловрен

Стоимость хорвата оценивается порталом transfermarkt в 16 млн евро (14,5 млн фунтов). Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года.

Ловрен в Хорватии выступал за загребское "Динамо" и "Интер" (Запрешич).

С 2009 года на протяжении четырёх сезонов играл за французский "Лион".

В сезоне-2013/14 провел 31 матч в составе "Саутгемптона", после чего подписал контракт с "Ливерпулем".

В последнем сезоне на счету Ловрена 15 матчей и один гол.

В составе сборной Хорватии провёл 57 матчей, став серебряным призёром чемпионата мира-2018.