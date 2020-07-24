"Зенит" и "Ливерпуль" договорились о трансфере защитника Деяна Ловрена. Питерцы заплатят за хорвата 12 млн евро (10,9 млн фунтов стерлингов), сообщает The Times.
Сделка будет завершена после того, как "Ливерпуль" проведёт последний матч в сезоне — в воскресенье состоится игра против "Ньюкасла". Детали контракта Ловрена не разглашаются.
Стоимость хорвата оценивается порталом transfermarkt в 16 млн евро (14,5 млн фунтов). Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года.
В составе сборной Хорватии провёл 57 матчей, став серебряным призёром чемпионата мира-2018.
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.