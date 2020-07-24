Стал известен окончательный состав участников ФНЛ
РФС утвердил окончательный состав участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Последним клубом, который будет играть во втором дивизионе, стала "Алания".
В новом сезоне участие в ФНЛ примут 22 команды. Первые матчи намечены на 1 августа.
Все участники ФНЛ сезона-2020/21
- "Крылья Советов" (Самара) — из РПЛ.
- "Оренбург" — из РПЛ.
- "Балтика" (Калининград).
- "Енисей" (Красноярск).
- "Краснодар-2".
- "Нефтехимик" (Нижнекамск).
- "Нижний Новгород".
- "СКА-Хабаровск".
- "Томь" (Томск).
- "Торпедо" (Москва).
- "Чайка" (Ростовская область).
- "Чертаново" (Москва).
- "Шинник" (Ярославль).
- "Спартак-2" (Москва).
- "Текстильщик" (Иваново).
- "Факел" (Воронеж).
- "Иртыш" (Омск) — из ПФЛ.
- "Динамо" (Брянск) — из ПФЛ.
- "Волгарь" (Астрахань) — из ПФЛ.
- "Велес" (Москва) — из ПФЛ.
- "Акрон" (Тольятти) — из ПФЛ.
- "Алания" (Владикавказ) — из ПФЛ.