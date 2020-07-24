Стал известен окончательный состав участников ФНЛ

РФС утвердил окончательный состав участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Последним клубом, который будет играть во втором дивизионе, стала "Алания".

В новом сезоне участие в ФНЛ примут 22 команды. Первые матчи намечены на 1 августа.

Все участники ФНЛ сезона-2020/21