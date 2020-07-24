Тренер "Локомотива" провёл переговоры с Кокориным

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич провёл встречу с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. Стороны позитивно оценили возможность подписания соглашения, сообщает "СЭ".

Первого августа Кокорин станет свободным агентом и может перейти бесплатно в любой клуб. Ранее сообщалось о том, что в переговоры с футболистом могут вступить:

"Зенит";

"Сочи";

"Динамо";

"Рубин";

"Спартак".

У Кокорина нет предложений от европейских клубов, поэтому он сосредоточен на выступлениях в РПЛ.

В этом сезоне Кокорин провёл 10 матчей в составе "Сочи", в которых забил семь мячей. Ранее игрок выступал за "Динамо" и "Зенит".