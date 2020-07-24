Главный тренер "Локомотива" Марко Николич провёл встречу с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. Стороны позитивно оценили возможность подписания соглашения, сообщает "СЭ".
Первого августа Кокорин станет свободным агентом и может перейти бесплатно в любой клуб. Ранее сообщалось о том, что в переговоры с футболистом могут вступить:
У Кокорина нет предложений от европейских клубов, поэтому он сосредоточен на выступлениях в РПЛ.
В этом сезоне Кокорин провёл 10 матчей в составе "Сочи", в которых забил семь мячей. Ранее игрок выступал за "Динамо" и "Зенит".
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.