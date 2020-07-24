"Спартак" и "Локомотив" обменялись колкостями в Twitter

Пресс-службы "Спартака" и "Локомотива" устроили "баттл" в Twitter. Красно-белые начали с того, что указали на взлом аккаунта железнодорожников. Сообщения перестали появляться в микро-блоге "Локо" за неделю до этого.

"По взломам - к "Локомотиву", у нас все красиво", - написали в Twitter "Спартака".

"Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков", - ответили в "Локо".

"С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?" - говорится в ответе "Спартака". Красно-белые опубликовали скриншот, на котором указали пароль NoSeminNoParty.