Логинов продолжает тренироваться отдельно от сборной России

Российский биатлонист Александр Логинов сейчас тренируется в Заводоуковске Тюменской области. Второй сбор он планирует провести в Сочи в августе.

Сборная России по биатлону сейчас занимается в Рыбинске. Там же команда проведёт второй этап подготовки. По словам тренера Максима Кугаевского, Логинов не будет менять подход к тренировкам.

"В Заводоуковске сбор продлится до 29 июля. После Александр вернется домой в Саратов. В августе он планирует поехать на сбор в Сочи. Готовиться будет по отработанной годами программе", — приводит ТАСС слова Кугаевского.

Карьера Логинова

Логинов является чемпионом мира по биатлону. На последнем ЧМ он также завоевал бронзовую медаль.

В 2016 году Логинов отбыл дисквалификацию за допинг. После этого удачно выступал в Кубке мира. В одном из сезонов занял второе место в общем зачёте.