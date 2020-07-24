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Шарапова назвала виновника дисквалификации за мельдоний

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила, почему принимала мельдоний и как препарат попал в её организм после занесения в список запрещенных веществ. Россиянка заявила, что принимает милдронат с раннего возраста, чтобы поддерживать форму.

Препарат ей прописал русскоговорящий врач в США, где Мария проживает с пяти лет. Мария в 2015 году попросила менеджера проверить новый список WADA, но тот попросту не сделал этого. Теннисистка ничего не подозревая продолжала принимать препарат.

"В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016 он был запрещён. В конце 2015 я попросила своего менеджера проверить обновлённый список запрещённых препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы", — приводит Punto de Break слова Шараповой.

Шарапова после положительного теста на мельдоний собрала пресс-конференцию и согласилась с 15-месячной дисквалификацией. Позже она вернулась на корт, но так и не смогла достичь прежней формы. В 2020 году Маша официально объявила о завершении карьеры.

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