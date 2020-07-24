Павел Погребняк покинул "Урал"

Нападающий Павел Погребняк покидает "Урал". Стороны не стали продлевать соглашение, которое было рассчитано до конца сезона-2019/20.

Погребняк выступал за "Урал" на протяжении двух сезонов. Футболист провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, забив восемь мячей.

"Урал" поблагодарил Погребняка за игру в составе команды.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!" — говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

Карьера Погребняка

36-летний Погребняк провёл более 500 матчей в клубной карьере, забив более 150 голов. Форвард выступал за такие команды:

"Спартак";

"Балтика";

"Химки";

"Шинник";

"Томь";

"Зенит";

"Штутграт" (Германия);

"Фулхэм" (Англия);

"Рединг" (Англия);

"Динамо" (Москва);

"Тосно";

"Урал".

Погребняк выиграл все российские трофеи, а также Кубок УЕФА с "Зенитом".

В составе сборной России отыграл 33 матча, в которых забил восемь голов.