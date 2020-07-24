Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Больше 5,8 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
Мурашко рассказал о летальности от "ковида" в процентном соотношении
Шарапова назвала виновника дисквалификации за мельдоний
Предки крокодилов приплыли в Америку из Африки
Анкара недовольна возможными санкциями со стороны Франции
Мёд безжальных пчёл безопасен для людей с диабетом
Двоих врачей в Японии подозревают в незаконном проведении эвтаназии
Внук океанолога Жака-Ива Кусто построит "подводную МКС" за $135 млн
Цены на алкоголь и табак могут повыситься на десять процентов

Павел Погребняк покинул "Урал"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий Павел Погребняк покидает "Урал". Стороны не стали продлевать соглашение, которое было рассчитано до конца сезона-2019/20.

Погребняк выступал за "Урал" на протяжении двух сезонов. Футболист провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, забив восемь мячей.

"Урал" поблагодарил Погребняка за игру в составе команды.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!" — говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

Карьера Погребняка

36-летний Погребняк провёл более 500 матчей в клубной карьере, забив более 150 голов. Форвард выступал за такие команды:

  • "Спартак";
  • "Балтика";
  • "Химки";
  • "Шинник";
  • "Томь";
  • "Зенит";
  • "Штутграт" (Германия);
  • "Фулхэм" (Англия);
  • "Рединг" (Англия);
  • "Динамо" (Москва);
  • "Тосно";
  • "Урал".

Погребняк выиграл все российские трофеи, а также Кубок УЕФА с "Зенитом".

В составе сборной России отыграл 33 матча, в которых забил восемь голов.

Последние материалы
Мёд безжальных пчёл безопасен для людей с диабетом
Сына Зидана в "Реале" сменит украинец Лунин
Двоих врачей в Японии подозревают в незаконном проведении эвтаназии
Внук океанолога Жака-Ива Кусто построит "подводную МКС" за $135 млн
Цены на алкоголь и табак могут повыситься на десять процентов
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Основатель Microsoft опроверг информацию о своей причастности к COVID
В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорт
Майк Тайсон показал официальный ролик к бою с Роем Джонсом
Центробанк отозвал лицензию у Народного банка
Популярное
Гипотезы. Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.

В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской
Фигурное катание
В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской
Партии
Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными
Экономика и бизнес
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова
Комментарии
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Партия Путина станет конкурентом "Единой России"
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ