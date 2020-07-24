Сына Зидана в "Реале" сменит украинец Лунин

Вратарь Люка Зидан покинет "Реал". Мадридцы не стали продлевать контракт с сыном главного тренера, сообщает As.

Прошлый сезон Люка провёл в аренде в "Расинге". В следующем, вероятнее всего, будет выступать за французский "Монпелье".

Сменщиком Зидана в "Реале" станет украинский вратарь Андрей Лунин. Футболист в прошлом сезоне выступал за "Овьедо" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Он провёл 20 матчей, в которых шесть раз не пропустил голов.

Лунин находится на контракте у "Реала" с 2018 года. В основной команде он не провёл ни одной игры, выступая в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". Предполагается, что украинец станет сменщиком Тибо Куртуа в рамке мадридцев.