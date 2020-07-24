Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

32-й клуб НХЛ из Сиэтла провёл презентацию названия, формы и логотипа. Команда будет именоваться на морской мотив "Сиэтл Кракен". Выступления в лиге она начнет с сезона-2021/22.

Генеральным менеджером клуба стал Рон Фрэнсис. Руководство команды перебрало около 1200 названий.

Цвета клуба будут также выполнены на морской мотив - темно-синий, ледяной синий, пепельно-синий, лазурный и красный. Средства с первых продаж футболок будут направлены в молодёжный фонд города.

Выступать команда будет на стадионе Climate Pledge Arena. Трибуны вмещают 18 тыс. зрителй.

Опыт "Вегаса"

В 2017 году в НХЛ была принята команда "Вегас Голден Найтс". В первый же сезон "Рыцари" вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону".