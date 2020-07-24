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Майк Тайсон показал официальный ролик к бою с Роем Джонсом

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Легендарный боксёр Майк Тайсон объявил о подписании контракта на бой с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Он выставил в Instagram официальный проморолик к поединку.

Бой запланирован на 12 сентября в Калифорнии. Рой Джонс подтвердил подписание договора.

 
 
 
 
 
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I. AM. BACK. @legendsonlyleague . September 12th against @royjonesjrofficial on #triller and PPV

Публикация от Mike Tyson (@miketyson)23 Июл 2020 в 11:39 PDT

Майк Тайсон против Роя Джонса

Тайсон провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед и потерпел два поражения. В 2005 году он выходил на ринг в последний раз.

Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений, а в последний раз участвовал в боях в феврале 2018 года. 

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