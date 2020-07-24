Майк Тайсон показал официальный ролик к бою с Роем Джонсом

Легендарный боксёр Майк Тайсон объявил о подписании контракта на бой с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Он выставил в Instagram официальный проморолик к поединку.

Бой запланирован на 12 сентября в Калифорнии. Рой Джонс подтвердил подписание договора.

Майк Тайсон против Роя Джонса

Тайсон провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед и потерпел два поражения. В 2005 году он выходил на ринг в последний раз.

Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений, а в последний раз участвовал в боях в феврале 2018 года.