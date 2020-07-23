Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал об итогах встречи Совета директоров клуба. По словам главного акционера красно-белых, перед тренерским штабом поставлена задача бороться за трофеи и выход в Лигу чемпионов.

Задачи Федун огласил во время разговора с генеральным директором Шамилем Газизовым и главным тренером Доменико Тедеско.

"Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда "Спартак — Детям", — приводит "Чемпионат" слова Федуна.

После завоевания чемпионства в 2017 году команда каждый сезон опускается всё ниже по турнирной таблице: