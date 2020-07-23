Футболист Тарасов устроил дебош в самолёте

Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов устроил дебош во время перелёта из Казани в Москву. По сведениям очевидцев, спортсмен в компании друзей в хвосте самолёта в нетрезвом состоянии мешал другим пассажирам.

Пять-шесть человек во время перелёта постоянно орали. Другие пассажиры пожаловались бортпроводникам. Те пытались успокоить футболиста, но не смогли этого сделать. Не помогли даже угрозы вызвать полицию после приземления в аэропорту.

"Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли", — написал в Twitter один из пассажиров рейса.

Реакция Тарасова

Футболист не стал комментировать ситуацию по просьбе "РЕН ТВ".