В Балашихе прошло прощание с фигуристкой Александровской

На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.

"Чемпионка мира среди юниоров ушла из жизни 18 июля", — сообщает ТАСС.

Причиной смерти Александровской могло стать самоубийство. Официально эта версия не подтверждена, но её бывший партнёр — австралиец Харли Уиндзор — в интервью СМИ рассказал именно о такой причине.

Александровская последние два сезона выступала под флагом Австралии. С Уиндзором она выиграла юниорский ЧМ. Девушке было 20 лет.