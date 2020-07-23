На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.
"Чемпионка мира среди юниоров ушла из жизни 18 июля", — сообщает ТАСС.
Причиной смерти Александровской могло стать самоубийство. Официально эта версия не подтверждена, но её бывший партнёр — австралиец Харли Уиндзор — в интервью СМИ рассказал именно о такой причине.
Александровская последние два сезона выступала под флагом Австралии. С Уиндзором она выиграла юниорский ЧМ. Девушке было 20 лет.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.