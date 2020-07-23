"Локомотив" объявил об уходе чемпиона Европы Жоао Марио

"Локомотив" расстался с полузащитником Жоао Марио. Железнодорожники не стали продлевать арендное соглашение с футболистом. Контракт португальца принадлежит "Интеру".

В договоре между "Локо" и "Интером" была прописана сумма отступных — 18 млн евро. В составе команды португалец провёл 22 матча, забив один гол.

Карьера Марио

Жоао в 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Ранее он выступал за "Спортинг", а в 2016 году подписал контракт с "Интером". Кроме "Локо", футболист играл в составе "Вест Хэма" в аренде.