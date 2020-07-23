Газизов обещает, что "Спартак" теперь будет бороться за трофеи

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о заседании совета директоров красно-белых. На совещании обсуждались итоги сезона-2019/20, в котором спартаковцы дошли до полуфинала Кубка России и заняли седьмое место в РПЛ.

На заседании присутствовали главный тренер команды Доменико Тедеско, тренер дубля Роман Пилипчук и руководители клуба. Гендиректор пообещал, что команда будет бороться за титулы.