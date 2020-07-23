Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о заседании совета директоров красно-белых. На совещании обсуждались итоги сезона-2019/20, в котором спартаковцы дошли до полуфинала Кубка России и заняли седьмое место в РПЛ.
На заседании присутствовали главный тренер команды Доменико Тедеско, тренер дубля Роман Пилипчук и руководители клуба. Гендиректор пообещал, что команда будет бороться за титулы.
"Спартак" всегда должен бороться за титулы, это даже не обсуждается. Хотелось бы быстрого принятия решений, мы над этим работаем. Естественно, экономическая ситуация должна быть благоприятной. Надо работать над тем, чтобы мы зарабатывали больше, чем тратили. Это реалии, которые диктует время. Будем бороться за титулы. 8-9 августа уже начинаем играть", — приводит "Чемпионат" слова Газизова.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.