Луческу подписал контракт с киевским "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу согласовал контракт с киевским "Динамо". Соглашение рассчитано на два сезона и может быть продлено ещё на один. Зарплата тренера составит 3 млн евро в год, сообщает Sport. ro.

Информацию подтвердил украинский журналист Игорь Бурбас, который первым сообщил о переговорах между Мирчей и киевлянами.

"Все детали согласованы. На протяжении часа Луческу поставит свою подпись под контрактом с "Динамо", — написал журналист в Twitter.

Позже официальный сайт киевлян опубликовал сообщение о подписании контракта.

Фанаты против Луческу

"Правда.Ру" сообщала о реакции фанатов киевского "Динамо" на приход Луческу в команду. Большинство болельщиков бело-голубых в штыки восприняли возможное появление бывшего тренера "Шахтера" у руля команды.

Румынский специалист возглавил донецкую команду в 2004 году и вывел "горняков" в гранды футбола Восточной Европы.

Вместе с Луческу "Шахтёр" выиграл: