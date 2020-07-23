Румынский специалист Мирча Луческу согласовал контракт с киевским "Динамо". Соглашение рассчитано на два сезона и может быть продлено ещё на один. Зарплата тренера составит 3 млн евро в год, сообщает Sport. ro.
Информацию подтвердил украинский журналист Игорь Бурбас, который первым сообщил о переговорах между Мирчей и киевлянами.
"Все детали согласованы. На протяжении часа Луческу поставит свою подпись под контрактом с "Динамо", — написал журналист в Twitter.
Позже официальный сайт киевлян опубликовал сообщение о подписании контракта.
"Правда.Ру" сообщала о реакции фанатов киевского "Динамо" на приход Луческу в команду. Большинство болельщиков бело-голубых в штыки восприняли возможное появление бывшего тренера "Шахтера" у руля команды.
Румынский специалист возглавил донецкую команду в 2004 году и вывел "горняков" в гранды футбола Восточной Европы.
Вместе с Луческу "Шахтёр" выиграл:
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.