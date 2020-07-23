Седокова выйдет замуж за баскетболиста Тимму

Певица Анна Седокова рассказала о том, что согласилась выйти замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Спортсмен сделал ей предложение в Майами.

О предстоящей свадьбе Седоковой и Тиммы поклонники узнали из Instagram певицы.

"Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее… Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей вселенной", — написала Седокова.

Седокова воспитывает трёх детей от трёх разных мужчин. Певица родила дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича, дочь Монику — от бизнесмена Максима Чернявского и сына Гектора — от Артема Комарова.

Янис Тимма

Латвийский баскетболист до 2015 года выступал на родине. Позже легкий форвард играл за:

"Зенит" (Россия);

"Баскония" (Испания);

"Олимпиакос" (Греция).

Летом 2019 года пополнил состав "Химок", подписав двухлетний контракт.