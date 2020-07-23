Певица Анна Седокова рассказала о том, что согласилась выйти замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Спортсмен сделал ей предложение в Майами.
О предстоящей свадьбе Седоковой и Тиммы поклонники узнали из Instagram певицы.
"Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее… Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей вселенной", — написала Седокова.
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Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️ #явсегдарядом
Седокова воспитывает трёх детей от трёх разных мужчин. Певица родила дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича, дочь Монику — от бизнесмена Максима Чернявского и сына Гектора — от Артема Комарова.
Латвийский баскетболист до 2015 года выступал на родине. Позже легкий форвард играл за:
Летом 2019 года пополнил состав "Химок", подписав двухлетний контракт.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.