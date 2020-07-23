Емельяненко рассказал о проблемах с дыханием

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие испытывает проблемы со здоровьем. 24 июля он выйдет в октагон против Магомеда Исмаилова. Бой состоится в рамках промоушена ACA.

Емельяненко признался, что у него переломан нос. Из-за этого он дышит только ртом.

"Я всегда дышу ртом, потому что у меня хроническая травма носа. Он весь сломан, я не могу им дышать", — приводит "Чемпионат" слова Емельяненко.

Емельяненко против Исмаилова