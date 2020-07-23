Бывший тренер "Спартака" возглавил "Вильярреал"

Бывший тренер "Спартака" Унаи Эмери стал главным тренером "Вильярреала". Соглашение между сторонами рассчитано на три сезона, сообщает пресс-служба клуба.

"Вильярреал" в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Команда заняла пятое место в чемпионате Испании.

Карьера Эмери

Ранее Эмери тренировал такие команды, как:

"Валенсия" (Испания);

"Спартак" (Россия);

"Севилья" (Испания);

"ПСЖ" (Франция);

"Арсенал" (Англия).

Трижды Эмери становился третьим в испанской лиге с "Валенсией", а с "Севильей" выиграл три трофея Лиги Европы.

С "ПЖС" завоевал все внутренние трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги.