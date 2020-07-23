Бывший тренер "Спартака" Унаи Эмери стал главным тренером "Вильярреала". Соглашение между сторонами рассчитано на три сезона, сообщает пресс-служба клуба.
"Вильярреал" в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Команда заняла пятое место в чемпионате Испании.
Ранее Эмери тренировал такие команды, как:
Трижды Эмери становился третьим в испанской лиге с "Валенсией", а с "Севильей" выиграл три трофея Лиги Европы.
С "ПЖС" завоевал все внутренние трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.