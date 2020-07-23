Рыжиков покидает "Крылья Советов", но не уходит из футбола

39-летний вратарь Сергей Рыжиков покинул "Крылья Советов". У футболиста закончился контракт с самарским клубом, сообщает пресс-служба команды.

Рыжиков выступал за "Крылья Советов" с 2018 года. Он провёл 45 матчей, в которых 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

По словам агента футболиста, он не собирается завершать карьеру. Алексей Сафонов подыскивает своему клиенту варианты трудоустройства, сообщают "РИА Новости".

Карьера Рыжикова

Футболист провёл один матч в составе сборной России. В клубной карьере, кроме "Крыльев", он выступал за:

"Сатурн";

"Анжи";

"Локомотив";

"Томь";

"Рубин".

В активе вратаря 438 матчей за российские клубы.