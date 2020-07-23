39-летний вратарь Сергей Рыжиков покинул "Крылья Советов". У футболиста закончился контракт с самарским клубом, сообщает пресс-служба команды.
Рыжиков выступал за "Крылья Советов" с 2018 года. Он провёл 45 матчей, в которых 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
По словам агента футболиста, он не собирается завершать карьеру. Алексей Сафонов подыскивает своему клиенту варианты трудоустройства, сообщают "РИА Новости".
Футболист провёл один матч в составе сборной России. В клубной карьере, кроме "Крыльев", он выступал за:
В активе вратаря 438 матчей за российские клубы.
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