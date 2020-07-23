"Краснодар" не стал продлевать Фернандеша

Футболист Мануэл Фернандеш покидает "Краснодар". Клуб не стал продлевать соглашение с португальцем, сообщает пресс-служба "быков".

Фернандеш выступал за "Краснодар" с сентября 2019 года. Полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил три мяча.

Кроме Фернандеша, "Краснодар" расстался с защитником Йоном Гудни Фьолусоном.

Карьера Фернандеша

Португалец играет в РПЛ с 2014 года. Пять сезонов он провёл в составе "Локомотива".

До этого выступал за такие команды, как:

"Бенфика" (Португалия);

"Портсмут" (Англия);

"Эвертон" (Англия);

"Валенсия" (Испания);

"Бешикташ" (Турция).

В составе сборной Португалии 34-летний игрок провел 15 матчей.