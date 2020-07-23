Футболист Мануэл Фернандеш покидает "Краснодар". Клуб не стал продлевать соглашение с португальцем, сообщает пресс-служба "быков".
Фернандеш выступал за "Краснодар" с сентября 2019 года. Полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил три мяча.
Кроме Фернандеша, "Краснодар" расстался с защитником Йоном Гудни Фьолусоном.
Португалец играет в РПЛ с 2014 года. Пять сезонов он провёл в составе "Локомотива".
До этого выступал за такие команды, как:
В составе сборной Португалии 34-летний игрок провел 15 матчей.
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