"Сочи" присудили поражение в матче с "Крыльями": чемпионат РПЛ окончен

Российский футбольный союз (РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче с "Крыльями Советов". Сочинская команда не смогла принять участие в игре из-за вспышки коронавируса у девяти футболистов.

"КДК РФС присудил поражение "Сочи" со счетом 0:3 и отдал победу "Крыльям Советов" со счетом 3:0", — приводит РИА "Новости" слова главы КДК РФС.

Таким образом, чемпионат РПЛ сезона-2019/20 официально окончен.

Итоговая турнирная таблица РПЛ

"Зенит" — 72 очка. "Локомотив" — 57. "Краснодар" — 52. ЦСКА — 50. "Ростов" — 45. "Динамо" — 41. "Спартак" — 39. "Арсенал" — 38. "Уфа" — 38*. "Рубин" — 35. "Урал" — 35. "Сочи" — 33. "Ахмат" — 31. "Тамбов" — 31. "Крылья Советов" — 31. "Оренбург" — 27.

*При равенстве очков первый дополнительный показатель — личные встречи.