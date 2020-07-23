Российский футбольный союз (РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче с "Крыльями Советов". Сочинская команда не смогла принять участие в игре из-за вспышки коронавируса у девяти футболистов.
"КДК РФС присудил поражение "Сочи" со счетом 0:3 и отдал победу "Крыльям Советов" со счетом 3:0", — приводит РИА "Новости" слова главы КДК РФС.
Таким образом, чемпионат РПЛ сезона-2019/20 официально окончен.
*При равенстве очков первый дополнительный показатель — личные встречи.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.