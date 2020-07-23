Фанаты киевского "Динамо" выступают против назначения Луческу

Украинский журналист Игорь Бурбас буквально взорвал информационное пространство "инсайдом" о возможном назначении румынского тренера Мирчи Луческу в киевское "Динамо". В Twitter он сообщил, что наставник прибыл частным самолётом в Киев на переговоры с президентом клуба Игорем Суркисом.

Для болельщиков "Динамо" Луческу как красная тряпка для быка. Именно румынский тренер вывел "Шахтёр" в гранды украинского футбола, неоднократно оставляя киевлян позади.

"Браво, Федерация!" — легендарный возглас Луческу после одного из матчей между "Динамо" и "Шахтером". Тогда ФФУ руководил Григорий Суркис, а киевским клубом — его младший брат Игорь.

Луческу за 12 лет в "Шахтёре" наговорил про киевлян столько всего, что фанаты "Динамо" просто не верят в эту информацию.