Украинский журналист Игорь Бурбас буквально взорвал информационное пространство "инсайдом" о возможном назначении румынского тренера Мирчи Луческу в киевское "Динамо". В Twitter он сообщил, что наставник прибыл частным самолётом в Киев на переговоры с президентом клуба Игорем Суркисом.
Для болельщиков "Динамо" Луческу как красная тряпка для быка. Именно румынский тренер вывел "Шахтёр" в гранды украинского футбола, неоднократно оставляя киевлян позади.
"Браво, Федерация!" — легендарный возглас Луческу после одного из матчей между "Динамо" и "Шахтером". Тогда ФФУ руководил Григорий Суркис, а киевским клубом — его младший брат Игорь.
Луческу за 12 лет в "Шахтёре" наговорил про киевлян столько всего, что фанаты "Динамо" просто не верят в эту информацию.
"Может, Суркиса взяли в заложники или он в карты проиграл?" — спрашивает один из болельщиков на фанатском сайте киевлян.
"Я попытался найти хотя бы один положительный момент в случае назначения Луческу, и таки у меня это вышло…. Вы на секундочку задумайтесь, как же будет весело слушать его возмущенные комментарии относительно того, как "Шахтёру" подсуживают судьи", — пишет другой.
"Это очень и очень страшный сон. Скорее хочется проснуться", — еще один комментарий фаната.
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