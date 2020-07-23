Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Гусева

На сайте Кремля опубликована телеграмма президента России Владимира Путина с соболезнованиями родным и близким олимпийского чемпиона Александра Гусева. Бывший хоккеист сборной СССР умер 22 июля в возрасте 73 лет.

"Ушёл из жизни Александр Владимирович Гусев — представитель прославленного поколения наших спортсменов, чьи победы обеспечили мировое признание отечественного хоккея. Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников, немало сделал для поддержки ветеранов хоккея и талантливой молодёжи. Примите соболезнования в связи с постигшим вас горем", — говорится в телеграмме.