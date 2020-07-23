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Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Гусева

Спорт » Командные виды » Хоккей

На сайте Кремля опубликована телеграмма президента России Владимира Путина с соболезнованиями родным и близким олимпийского чемпиона Александра Гусева. Бывший хоккеист сборной СССР умер 22 июля в возрасте 73 лет.

"Ушёл из жизни Александр Владимирович Гусев — представитель прославленного поколения наших спортсменов, чьи победы обеспечили мировое признание отечественного хоккея. Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников, немало сделал для поддержки ветеранов хоккея и талантливой молодёжи. Примите соболезнования в связи с постигшим вас горем", — говорится в телеграмме.

  • В сборной СССР Гусев стал чемпионом Европы, мира и Олимпиады. Также он был участником Суперсерии СССР — Канада 1972 года.
  • В фильме "Легенда номер 17" роль Гусева исполнил Александр Лобанов.
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