"Зенит" продлил контракт с Дзюбой на два года

"Зенит" сообщит о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой после решающего матча за Кубок России. Текущее соглашение между сторонами истекает 31 июля.

По сведениям "СЭ", Дзюба и "Зенит" уже подписали контракт по схеме "2+1". Зарплата футболиста останется на прежнем уровне - 3,6 млн евро за сезон с учётом бонусов.

Ранее сообщалось, что Дзюба хотел перейти в один из европейских клубов. Футболист даже подписал соглашение с агентом Жорже Мендешем, который пытался устроить игрока в Европе. В прошлом году этого сделать не получилось.

Дзюба на данный момент провёл 27 матчей в чемпионате-2019/2020, в которых забил 17 голов и отдал 13 передач.