Кокорин отреагировал на информацию о "Спартаке"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин не стал опровергать сообщение о переговорах со "Спартаком". Ранее сообщалось, что красно-белые готовы сделать футболисту конкретное предложение.

После сезона Кокорин станет свободным агентом. Он сможет подписать контракт с любой командой.

По сведениям СМИ, у Кокорина нет предложений от европейских клубов, поэтому он намерен остаться в РПЛ. Кроме "Спартака" у нападающего есть варианты в "Рубине" и "Динамо". Также форвард может остаться в "Зените".

"Не могу пока ничего ответить вам", — сказал Кокорин "РИА Новости" на вопрос о том, связывались ли с ним представители "Спартака".

Кроме "Зенита" и "Сочи", Кокорин выступал в составе "Динамо". В 305 матчах клубной карьеры футболист забил 91 гол.