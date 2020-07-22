Нападающий "Сочи" Александр Кокорин не стал опровергать сообщение о переговорах со "Спартаком". Ранее сообщалось, что красно-белые готовы сделать футболисту конкретное предложение.
После сезона Кокорин станет свободным агентом. Он сможет подписать контракт с любой командой.
По сведениям СМИ, у Кокорина нет предложений от европейских клубов, поэтому он намерен остаться в РПЛ. Кроме "Спартака" у нападающего есть варианты в "Рубине" и "Динамо". Также форвард может остаться в "Зените".
"Не могу пока ничего ответить вам", — сказал Кокорин "РИА Новости" на вопрос о том, связывались ли с ним представители "Спартака".
Кроме "Зенита" и "Сочи", Кокорин выступал в составе "Динамо". В 305 матчах клубной карьеры футболист забил 91 гол.
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