Глава пресс-службы "Крыльев Советов" Максим Съестнов рассказал о реакции клуба на вылет в ФНЛ. Самарцы хотят отправить письмо в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и объяснить свою позицию.
Ранее стало известно, что "Химки" заявятся в РПЛ, поэтому "Крылья", занявшие 15-е место в лиге, покинут высший дивизион. В Самаре утверждают, что спортивный принцип в этом сезоне не мог быть соблюден.
Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 клубов, но позже эту информацию опровергли руководители лиги.
"Химки" заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, по спортивному принципу должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ. Надеемся, оно будет рассмотрено.
В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо", — приводит "КП" слова Съестнова.
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