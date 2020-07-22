В "Крыльях Советов" надеются остаться в РПЛ

Глава пресс-службы "Крыльев Советов" Максим Съестнов рассказал о реакции клуба на вылет в ФНЛ. Самарцы хотят отправить письмо в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и объяснить свою позицию.

Ранее стало известно, что "Химки" заявятся в РПЛ, поэтому "Крылья", занявшие 15-е место в лиге, покинут высший дивизион. В Самаре утверждают, что спортивный принцип в этом сезоне не мог быть соблюден.

Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 клубов, но позже эту информацию опровергли руководители лиги.