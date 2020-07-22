"Спартак" предложил контракт Кокорину

"Спартак" планирует усилить атакующую линию нападающим Александром Кокориным. Футболист после завершения сезона станет свободным агентом и может бесплатно перейти в любую команду.

"В ближайшее время красно-белые сделают конкретное предложение Кокорину", — сообщает Sport24.

Ранее появилась информация о том, что предложения Кокорину сделали "Рубин" и московское "Динамо". Также форвард может остаться в "Зените" или "Сочи". На неделе у игрока должен состояться разговор с владельцем сочинской команды Борисом Ротенбергом.

В этом сезоне Кокорин провёл 10 матчей в составе "Сочи", в которых забил 7 мячей.